Antalya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki bisikletli yaşamını yitirdi
D-400 karayolunda M.Ç.’nin kullandığı otomobil, 15 yaşındaki Ali G.'nin kullandığı ve yoldan karşıya geçmeye çalışan bisiklete çarptı.
AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ali G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.