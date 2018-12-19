Antalya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki bisikletli yaşamını yitirdi

19 Aralık 2018, Çarşamba 20:05
A A
Antalya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

D-400 karayolunda M.Ç.’nin kullandığı otomobil, 15 yaşındaki Ali G.'nin kullandığı ve yoldan karşıya geçmeye çalışan bisiklete çarptı.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ali G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.