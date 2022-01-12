Türkiye Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı, çok sayıda yaralı

Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı, çok sayıda yaralı

Türkiye

Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı, çok sayıda yaralı

Antalya'da duraktan yolcu alan sürücüsünün kontrolünden çıkan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, 9 araca çarptı. Kazada Muratpaşa Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk dahil 5 kişi yaralandı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 11:58 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1366 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Cengiz Akıcı, duraktan yolcu alıp hareket etti. Bu sırada Akıcı'nın kontrolünden çıkan otobüs, 9 araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Kazada Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk'ün de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



'OTOBÜS ANİDEN ŞAHLANIP HIZLANDI'

Otobüs şoförü Cengiz Akıcı, polise verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlanıp, hızlandı. Frene bastım ancak otobüs durmak bilmedi. Kontağı kapattım ancak olanlar oldu. Çok üzgünüm" dedi. 

Cengiz Akıcı'nın polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

DHA

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