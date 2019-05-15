Gazipaşa'da evli ve 2 çocuk annesi M.G., iddiaya göre eşi M.G. tarafından terk edilerek, para karşılığı İ.O.'ya satıldı. İ.O. ile yaşamaya başlayan kadın, çocuklarına bakamayacağını söyleyince 2 çocuğu devlet korumasına alınarak Mersin'e gönderildi.

Birlikte yaşadığı İ.O. bir süre sonra kadını para karşılığı Ö.D.'ye, o da para karşılığı H.S.'ye, H.S. de aynı şekilde K.Y.'ye sattı. M.G.'nin son olarak birlikte yaşadığı K.Y.'den şu an 6 aylık olan çocuğu dünyaya geldi.

Yaşadıklarının ardından M.G., 2017 yılında kendisini para karşılığı birbirlerine sattıkları iddiasıyla İ.O., Ö.D., H.S. ve K.Y.'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Kadın ticareti yapmakla suçlanan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili açılan davada M.G.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını öne süren şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

RAPOR GELİNCE YENİDEN TUTUKLANDILAR

Mahkeme M.G.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için doktor raporu istedi. Antalya'ya sevk edilen M.G.'nin dün gelen sağlık raporunda akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili 4 şüphelinin yeniden yakalanmasına karar verdi. Dün sabah gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.O., Ö.D. ve K.Y., 'kadın ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. H.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. M.G. de 6 aylık bebeğiyle birlikte devlet korumasına alındı. (DHA)