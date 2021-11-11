Kültür & Sanat Antalya'da 'Romeo ve Juliet' balesinin heyecanı yaşanıyor

Antalya'da 'Romeo ve Juliet' balesinin heyecanı yaşanıyor

Kültür & Sanat

Antalya'da 'Romeo ve Juliet' balesinin heyecanı yaşanıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle müziğini Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesini, 16 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

11 Kasım 2021, Perşembe 13:39 Son Güncelleme:
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Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan "Romeo ve Juliet" balesi yeniden sahnelenecek.

Librettonun ele alınışı, müzikal düzenlemesi ve koreografisindeki anlatımıyla klasik bir forma sahip balenin kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet"i Müge Öğüt, "Romeo"yu Artur Ivanov, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"i Yağızhan Danış, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Volkan Altunel, "Lady Capulet"i Derya Tokgöz, "Lord Capulet"i Ömer Erenler, "Rosaline"yi Burcu Bodur, "Peder Lawrence"yi Volkan Sayıner, "Dadı"yı Fadime Keskin, "2 Kız"ı Sevgim Aksoy ve Seda Manaz, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu ve "Vali" rolünü Murat Özdemir canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 16 Kasım saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak gösterinin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişiyor.

Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

AA

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