Türkiye Antalya'da safari aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'da safari aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Türkiye

Antalya'da safari aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanların içinde bulunduğu arazi aracı, girdiği virajda 7 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, Suriye uyruklu kişi öldü, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi yaralandı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 17:01 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Akçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Safari turuna çıkan, M.M.D. yönetimindeki 07 AFM 166 plakalı arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamayınca yaklaşık 7 metre mesafeden şarampole yuvarlandı. Araçta, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi yaralandı, Suriyeli olduğu belirlenen kişi ise yaşamını yitirdi.



Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Burcu MUTLU/DHA

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