Kaza, saat 13.30 sıralarında Akçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Safari turuna çıkan, M.M.D. yönetimindeki 07 AFM 166 plakalı arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamayınca yaklaşık 7 metre mesafeden şarampole yuvarlandı. Araçta, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi yaralandı, Suriyeli olduğu belirlenen kişi ise yaşamını yitirdi.









Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Burcu MUTLU/DHA