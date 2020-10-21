Türkiye Antalya'da sağanak yağış etkili oldu

Antalya'da sağanak yağış etkili oldu

Türkiye

Antalya'da sağanak yağış etkili oldu

Antalya'da sağanak ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

21 Ekim 2020, Çarşamba 18:29 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, öğle saatlerinde yağmur ve rüzgar etkili oldu. Sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Rüzgar nedeniyle Meltem Mahallesi'nde bir ağaç kaldırıma devrildi, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde devrilen ağaç 2 araçta hasar oluştu

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, metrekareye 14 kilogram yağış düştüğünü, bazı noktalarda bunun 20 kilogramı bulduğunu belirterek, "Ancak kısa süreli bir yağış oldu. Su birikintilerine neden oldu." dedi.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağını anlatan Gültekin, hafta sonu yağış beklendiğini kaydetti.

AA


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