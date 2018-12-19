Antalya'da sağanak yağış heyelana neden oldu

Antalya-Kumluca D-400 karayolunda heyelan oluştu

19 Aralık 2018, Çarşamba 18:25
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Antalya'da sağanak yağış heyelana neden oldu

Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle araç trafiğine kapalı olan şeritte heyelan meydana geldi.

Şubat ayında heyelan olan bölgeden yaklaşık 300 metre daha Kumluca yönünde yaklaşık 2-3 metre çökme oldu. 

Yol genişletme çalışmasının yapıldığı alanda meydana gelen heyelanla ilgili çalışma başlatıldı. 

GEÇEN ŞUBAT BİR ÇÖKME DAHA OLMUŞTU

Geçtiğimiz 26 Şubat’ta Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde, heyelan meydana gelmişti. Bölgede yaklaşık 25- 30 metre yol çökmüştü. Heyelan nedeniyle çöken Kumluca-Antalya D-400 karayolu ise yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu yenilenerek tek şerit ulaşıma açılmıştı. 

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