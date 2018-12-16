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Antalya'da sağanak yağıştan 2 doktor dağda mahsur kaldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda geziye çıkan 2 doktor, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı

16 Aralık 2018, Pazar 18:46
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Antalya'da sağanak yağıştan 2 doktor dağda mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alana yürüyüşe çıkan 2 doktor şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, “Bölgeye AFAD ve UMKE görevlileri sevk edildi.

Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde. Doktorların sağlık durumlarının iyi olduğunu beliyoruz” dedi. 

ANTALYA (İHA)

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