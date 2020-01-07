Aşırı yağışlar nedeniyle Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde deniz çamura bulandı, dev dalgalar oluştu. Kentte yaşayan bazı vatandaşların yazın kurdukları çardaklar, dev dalgaların getirdiği yosun ve bitki artıklarıyla kaplandı. Ayrıca nereden geldiği ve neden öldüğü belil olmayan bir at ile bir jet-ski’nin kıyıya vurduğu görüldü.

Bölgede inceleme yapıldı

Aşırı yağışların etkili olduğu Serik’te DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, DSİ Antalya bölge müdür yardımcıları Özhan Erdanışman, Tuncay Aykan ve Yüksel Tazegül’den oluşan heyet incelemelerde bulundu. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, aşırı yağışların ardından seviyesi ciddi anlamda yükselen Acısu Deresi için 7 iş makinesinin acil olarak sevk edilmesi talimatı verdiğini söyledi. Dağdeviren, Acısu Deresi ile Aksu ilçesindeki Tekke Deresi’nin tamamını kapsayacak şekilde belediyeler tarafından yer tesliminin ardından 60- 120 metre genişliğinde sağ ve sol taş tahkimat yapılacağını da sözlerine ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Bütün arkadaşlarla birlikteyiz. Yapılması gereken ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya hazırız" dedi.

DHA