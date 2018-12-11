Antalya'da 'swinger' operasyonu: 5 kadın...

Antalya'da polis ekipleri internet üzerinden bağlantı kurarak fuhuş yapanlara yönelik operasyon düzenledi. 'Swinger' operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 5 kadın ise kurtarıldı.

11 Aralık 2018, Salı 15:10 Son Güncelleme:
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Antalya'da 'swinger' operasyonu: 5 kadın...

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden bağlantı kurup, fuhuş yapan grubu takibe aldı. 'Swinger' operasyonu kapsamında, 2 ay süren takibin ardından yeterince delil toplayan ekipler, bu sabah Antalya merkez ile Alanya ve Manavgat ilçelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

6 ERKEK, 5 KADIN...

Operasyonlarda 6 erkek şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 5 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda cinsel ürünler ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada mağdur sıfatıyla ifadesi alınan kadınlar, serbest bırakılırken, 6 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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