Antalya’da tüfekle vurulan kedi tedavi edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tüfekle vurulmuş olarak bulunan kedi, uygulanan tedaviyle yaşama döndürüldü

19 Aralık 2018, Çarşamba 00:23
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Antalya’da tüfekle vurulan kedi tedavi edildi

Antalya'nın Bahçelievler Mahallesi’nde 15 gün önce tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi yetkililerine teslim edildi.

VÜCUDUNDAN 9 SAÇMA ÇIKARILDI

Ameliyat edilen kedinin vücudundan 9 saçma çıkarıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediye barınak görevlilerince "Umut" adı verildi.

Kedi, yeni bir sahip bulununcaya kadar barınakta kalacak.

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