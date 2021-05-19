Türkiye Antalya'da vaka sayıları düştü, sahiller doldu

Antalya'da vaka sayıları düştü, sahiller doldu

Türkiye

Antalya'da vaka sayıları düştü, sahiller doldu

Tam kapanma sürecinin sona ermesi ile birlikte 19 Mayıs resmi tatilini fırsat bilenler Antalya'da sahillere akın etti.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Dün açıklanan 100 bin nüfustaki vaka sayısı 300'lerden 61'e düşen Antalya, tekrar turuncu kategoriye döndü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini denizde eğlenceli vakit geçirerek değerlendirmek isteyenlerin, kademeli normalleşme sürecinde koronovirüs tedbirlerine zaman zaman uymadığı görüldü. Sahilde yürüyüş ve spor yapanların yanı sıra, plajda güneşlenenlerden bazıları maske takmamayı tercih etti.

Aileler sahilde çocuklarıyla vakit geçirip, parklarda spor yaparken, plajda güneşlenip yüzenler denizin tadını çıkardı.

Tolga YILDIRIM- Aslı DURAN -DHA

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