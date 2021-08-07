Türkiye Antalya'da yangın bölgesinde yağmur sevinci

Antalya'da yangın bölgesinde yağmur sevinci

Türkiye

Antalya'da yangın bölgesinde yağmur sevinci

Antalya'da aralıklarla etkili olan sağanak sevinç yarattı. Yağışların, öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 10:31 Son Güncelleme:
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Kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. İşe giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.

Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak etkili olması vatandaşları mutlu etti. Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak.

Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.

AA

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