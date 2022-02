Rusya ve Ukrayna arasında günlerdir süren gerginlik, bu sabah yerini çatışmalara bırakırken, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı barış içinde yaşıyor. Her iki ülke vatandaşları, gerginliğin bir an önce bitmesini ve barış ilan edilmesini beklediklerini söyledi. Tatil için Rusya'dan gelen Sergey Korabin iki ülke arasındaki gerilimi yakından izlediğini belirterek, "Tatilin ortasındayken bir anda bu krizi duydum ve şok oldum. Rusya'da her şeyin sakin olduğunu biliyorum. Bence iki taraf da suçlu. Savaş olmaması lazım" ifadelerini kullandı.





Ukrayna'nın doğusunda yıllardır Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla krizin merkezi oldu. Bölgede günlerdir süren gergin atmosfer, bugün sabahın erken saatlerinde yerini çatışmaya bıraktı. Rusya, bölgede askeri harekat başlattı.

RUSLAR VE UKRAYNALILAR BARIŞ İSTİYOR

Bölgedeki gelişmeler, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da da yakından takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna’dan kente, her yıl milyonlarca tatilci geliyor. Geçen yıl Antalya’ya Rusya'dan 3 milyon 543 bin 314, Ukrayna'dan ise 1 milyon 268 bin 362 turist geldi. Gelen tatilciler kadar kentte yerleşik yaşayan iki ülke vatandaşları da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Antalya'ya yerleşik yaşayan 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı bulunuyor. Yerleşik yaşayan Rus ve Ukraynalıların çoğunluğu turizm sektöründe hizmet veriyor.

'AKLIM UKRAYNA'DA'

Ukrayna'nın, Rusya sınırına yarım saatlik mesafedeki Kharkov'dan çalışmak için geldiği Antalya’da Türk ile evlenen Darya Yıldız, tedirgin olduğunu söyledi. Turizm sektöründe çalışan Yıldız, "Ailemle her gün telefonla görüntülü görüşürdüm. Ancak bugünlerde günde 3-4 defa görüşüyorum. Çok tedirginim ve durumu merak ediyorum. Korkuyorum. Eşim, ailemi Türkiye'ye getirmeyi teklif etti. Rus ve Ukraynalılar olarak bizler kardeşiz. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'de güvendeyim ama aklım Ukrayna'da" dedi.

Oksana Stetsura da Ukrayna'dan çalışmak için Antalya'ya gelenlerden. 1 yıl önce bir Türk ile hayatını birleştiren Stetsura da krizi endişeyle takip ediyor. Ailesiyle sürekli görüştüğünü anlatan Stetsura, "Ailem Ukrayna'da o kadar panik olmadığını söylüyor. Ukrayna'ya dönmek istemem. Ancak kötü bir durum olursa ailemi buraya getireceğim" diye konuştu. Stetsura, mesai arkadaşları arasında Rusların da olduğunu, ancak hiçbir sorun yaşamadıklarını sözlerine ekledi.

"HERKES PANİK İÇİNDE, KİMSE SAVAŞ İSTEMİYOR"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldiğini anlatan Kristina Güngör de Antalya'da turizm sektöründe hizmet veriyor. Burada yeni bir hayat kurduğunu anlatan Güngör, "Babam Rusya'da yaşıyor ve sürekli gelişmeleri takip ediyor. Moralleri iyi değil. Herkes panik içinde ve kimse savaş istemiyor" diye konuştu.

Rusya'dan çalışmak için Türkiye'ye gelen Bakhmat Ekaterina da tedirgin olduğunu dile getirdi. Savaşın hiç kimse tarafından istenmediğini ifade eden Ekaterina, "Gergin bir durum var. Ailemle görüştüğümde çok korktuklarını görüyorum" dedi.

Tatil için Rusya'dan gelen Sergey Korabin de iki ülke arasındaki gerilimi yakından izlediğini belirterek, "Tatilin ortasındayken bir anda bu krizi duydum ve şok oldum. Rusya'da her şeyin sakin olduğunu biliyorum. Bence iki taraf da suçlu. Savaş olmaması lazım" ifadelerini kullandı.