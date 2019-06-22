Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Antalya Karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya’dan Konya yönüne seyreden yolcu otobüsünün yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişinin yaralandı. Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BRANDA AÇARAK KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı.

Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir’deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

DHA