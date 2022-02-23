Antalya’nın Alanya ilçesindeki gece kulübünde 10 metrekarelik akvaryum içinde beslenen köpekbalığı, 10 yıl önce satın alındı. ‘Summer’ adı verilen siyah uçlu köpekbalığı, eğlenmek için gelenlerin ilgisiyle karşılaştı.









Eğlenmeye gelenler, köpekbalığı ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eğlence mekânına gelen Alman turist, Almanya’nın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA Almanya’ya ‘Summer’ın durumunu bildirdi. Bunun üzerine PETA’dan işletme sahibine, köpekbalığının doğal ortamına bırakılması yönünde uyarı geldi.

Konunun haberlere de yansımasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, balığın işletmeden alınıp uygun koşullara kavuşturulması talimatını verdi. Belediye yetkilileri de kent merkezinde yer alan Avrupa’nın en büyük tüneline sahip akvaryumun yetkilileriyle görüşerek, ‘Summer’ı buraya nakletmek için harekete geçti.

ÖZEL CİHAZLA OKSİJEN DESTEĞİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekip, köpekbalığını almak için dün sabah saatlerinde eğlence merkezine geldi. Ekip, önce köpekbalığının bulunduğu suyun tuzluluk, ısı ve oksijen seviyesini ölçtü. Ardından su, kamyonet içindeki dev tanka aktarıldı. Güçlükle kontrol edilen ‘Summer’, hızla kamyonet içerisindeki tanka alındı. Tank içine de özel cihaz yerleştirilerek yolculuk süresince oksijen desteği sağlandı.

İşletme yetkilisi Ahmet Uyar, köpekbalığının 10 yıl boyunca taze balıkla beslendiğini söyleyerek “Ayrılmak zor ancak daha iyi bir yerde olacağı için sevinçliyiz. Hüznü ve sevinci aynı anda yaşıyoruz. ‘Summer’ı almak isteyenler oldu hatta spor dünyasından birkaç isim 50 bin dolar teklif etti ama kabul etmedik” diye konuştu.

ARTIK 5 KÖPEK BALIĞIYLA BİRLİKTE OLACAK

2 saatlik yolculuğun ardından ‘Summer’, Antalya merkezdeki yeni yuvasına getirildi. Burada görevlilerce alınan ‘Summer’, birkaç günlüğüne misafir edileceği tanka yerleştirildi. ‘Summer’, 21 gün sonra 37 metrekarelik, içinde 37 ton su bulunan, aynı türde 5 çeşit köpek balığının bulunduğu akvaryumda yaşayacak.

DOĞAL ORTAMINA DÖNMESİ İMKANSIZ

10 yıl boyunca akvaryumda yaşayan Köpek Balığı ‘Summer’ın tüm ömrünü akvaryumda geçirdiği ve insan tarafından beslenmeye alıştığı için doğal yaşam ortamına dönmesinin mümkün olmadığı, bundan sonraki yaşamını akvaryumda sürdüreceği kaydedildi.



