Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma ekiplerinin derin dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan 4 personel, hastaneye götürüldü.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesinde, saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitiminde 4 askeri personel, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Durumun anlaşılması üzerine sudan çıkarılan 4 personel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askeri personelden birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi. (AA-DHA)