Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

08 Eylül 2019, Pazar 17:31
A A
Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 11 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...