Antalya’daki otelde dehşet anları! Müşteriler terasa kaçtı ama…

Antalya'da bir otelin sauna kısmında çıkan yangın nedeniyle bütün oteli duman bastı. Yoğun dumandan kaçan çalışan ve misafirler terasta zor anlar yaşadı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin konakladığı 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyürken, çıkan duman bütün oteli kapladı. Büyük panik yaşayan çalışan ve müşteriler otelden çıkmaya çalıştı. Bazı kişiler ise otelin terasına çıktı.

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İhbar üzerine otele çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada terasa çıkan bazı müşterilerin yüzlerini yıkadıkları görüldü. Çevredeki kişiler ise cep telefonlarıyla yangını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Yangın kontrol altına alınırken, dumanı tahliye işlemleri sürüyor.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya'da yangın çıkan otelde içeriye dolan duman rüzgarın da etkisiyle kısa sürede dağıldı. Dumandan etkilenen bir çalışana ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenen bir başka kişi ise ayakkabılarını dahi giyemeden itfaiye erinin kolunda ambulansa götürüldü.

Bölgede esnaflık yapan Bilal Ekin, “Dumanları görünce hemen itfaiyeyi aradık. Onlar da kısa sürede gelerek müdahale etti. Dumandan kaçan müşteriler de terasa çıktı. Onları da itfaiye kurtardı" dedi.

Semih ERSÖZLER/ DHA



