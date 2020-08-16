Kayaburnu Mahallesi'nde hamam olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ağaçlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığa ait 8 arazöz ve ekiplerle müdahale edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşık 400 metre uzaklıkta devam eden yangını, 2 saatlik çalışmanın altından kontrol altına aldı.

Yangını soğutma çalışmaları devam ederken, 20 dönüm alan içerisindeki hamam, kullanılmayan tek katlı 8 dükkan ve ağaçlık alan zarar gördü.

AA







