Türkiye Antalya'dan feci görüntü! Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Antalya'dan feci görüntü! Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Türkiye

Antalya'dan feci görüntü! Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motosikletin sürücü Ş.A. ile arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 48 AAH 993 plakalı motosiklet, sürücüsnün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Ş.A. ile arkasındaki arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.

Ş.A. ve H.S.'nin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

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