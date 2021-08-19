Türkiye Antalya'dan umutları yeşerten haber! Ekolojik yaşam yeniden canlanıyor

Antalya'dan umutları yeşerten haber! Ekolojik yaşam yeniden canlanıyor

Türkiye

Antalya'dan umutları yeşerten haber! Ekolojik yaşam yeniden canlanıyor

Antalya’da 10 gün süren orman yangınlarının ardından ekolojik yaşamın yeniden canlanmaya başladığı gözlemlenirken kuşlar bölgeye dönmeye başladı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 18:59 Son Güncelleme:
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Antalya’daki yangınlarda zarar gören alanlarda ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı gözlemlendi. Kentte 28 Temmuz’da başlayıp, 10 gün süren orman yangınlarında zarar gören alanlarda bitkiler yeşillenmeye başlarken, kuşlar ise bölgeye dönmeye başladı. Uzman veteriner hekim Gökçe Coşkun, AA muhabirine, bölgede duman ve is kokusu ile yangının etkilerinin devam ettiğini söyledi.

Yaşanan olumsuzluğa rağmen tabiatın yavaş yavaş canlanmaya başladığını belirten Coşkun, "Bölgede incelemelerde bulunduk ve gördük ki yaban hayatı kendisine geliyor. Yoğun sinek ve böcek popülasyonu var. Bununla beraber kuşların da bölgeye gelmeye başladığını gördük. Artık bir süre sonra memeli hayvanları da bölgede görmeye başlayacağız." dedi.

Yangın sonrası bitkilerin de yeşillenmeye başladığını gördükleri için sevindiğini kaydeden Coşkun, kızılçam ağaçlarının ise yeniden yeşermesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Coşkun, yangın sonrası bölgedeki değişim ile ilgili gözlemlerine devam edeceklerini ve değişimi akademik yayın da yapacaklarını aktardı.

AA

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