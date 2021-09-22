Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını
Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
22 Eylül 2021, Çarşamba 15:10 Son Güncelleme:
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Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
İlk etapta 2 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahale edilen alevlerin söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.
AA
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