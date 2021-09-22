Türkiye Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını

Türkiye

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını

Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

22 Eylül 2021, Çarşamba 15:10 Son Güncelleme:
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Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

İlk etapta 2 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahale edilen alevlerin söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.

AA

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