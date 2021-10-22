Antalya'nın Manavgat ilçesinde alışveriş merkezlerinde mağazalardan kıyafet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.





İhbarlar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis, şüphelilerin çok sayıda suçtan sabıkası bulunan M.A. ile beraberindeki 2 kişi olduğunu tespit etti. Diğer 2 şüphelin de Moğolistan uyruklu N.L. ve M.Z. adlı kadınlar olduğu belirlendi.

Şüphelilerin şehir merkezinde ve Alanya'da çok sayıda alışveriş merkezinden de hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

56 BİN LİRA DEĞERİNDE MONT ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin kaldığı yerde ve araçlarında yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 56 bin lira değerinde 55 mont ele geçirildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

N.L. ve M.Z. 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)