Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde bu sabah başlayan kar yağışı, 'yayla' olarak tabir edilen Beydağları'ndaki mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Bölgedeki yağışın yer yer etkisini sürdürdüğü belirtilirken, kar kalınlığının da 5 santime ulaştığı kaydedildi. Bölge halkı kar yağışı sonrası oluşan manzaraların fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı.

Dalgaların kıyıya taşıdığı atıklar temizlendi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde sağanak sonrası dalgaların kıyıya taşıdığı atıklar temizlendi.

Kumluca’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla bugün öğle saatlerine kadar süren sağanak yağmur nedeniyle Adrasan Mahallesi’nde, yağmur sularıyla birleşen dalgalar yükselerek, sahilden geçen yola kadar çıktı. Dalgalar kıyıya denizdeki bazı atıkları taşıdı. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dalgaların getirdiği ve yolda kirlilik oluşturan atıkları temizledi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Çok şükür bir hasar olmadan atlattık. Esen rüzgar denizdeki dalgaların yükselmesine neden oldu. Dalgalar Sarıkavak Deresi’nden gelen yağmur sularının geriye doğru şişmesine neden oldu. Ekiplerimiz gece gündüz çalıştı. Kotu denizden düşük olan alanlarla da yapay göletçikler oluştu. Bu alanlardaki sel sularını iş makineleriyle kanal açarak denize akmasını sağladık" dedi.

Tüm ekipler teyakkuzda beklemişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısı Antalya için verilmişti. Uyarının ardından yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vakit kaybetmeden harekete geçti. Valilik bünyesinde Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturuldu. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı kriz masası, anlık gelişmeleri takip ediyor.Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, uyarının ardından ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamladı. İzinlerin iptal edildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın tüm ekibi, olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.'' açıklamasında bulunmuştu.

DHA