Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2
Süper Lig’in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Kitsiou’nun pasında kaleci Ferhat ile karşı karşıya kalan Canteros’un ceza alanı içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1
67. dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Canteros’un sert vuruşu az farkla üstten auta gitti.
79. dakikada Doğukan Sinik’in uzaktan sert şutu az farkla auta çıktı.
80. dakikada Hakan Özmert’in, altı pas içine kestiği ortaya arka direkte Leschuk’un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kıtsıou’nun sert şutu ağlarla buluştu. 2-2 Stat: Antalya