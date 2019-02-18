Antalyaspor Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada puan kaybetmek istemiyor. Antalyaspor ve Başkaşehir taraftarıyla birlikte şampiyonluk mücadelsi veren diğer takımların taraftarı da maçın zamanını ve kanalını merak ediyor.

ANTALYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de Antalya Arena'da oynanacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılama beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Salih, Chico, Angelo, Nazım, Hakan, Charles, Doğukan, Riberio, Amilton, Mevlüt

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Serdar, Kudryashov (Attamah), İrfan, Emre, Visca, Elia, Mossoro (Demba Ba), Robinho

CLICHY KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy’nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Akhisarspor'da ise cezalı futbolcu bulunmuyor. Celustka ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak.