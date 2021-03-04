Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı. Hakem kararlarını eleştiren Yılmaz, "3 puanı burada bıraktık, 1 puana razı olduk hakem vesilesiyle." dedi.

"KÜFÜR ETTİLER"

Kendilerini küfür edildiğini savunan Mustafa Yılmaz, "Biz herkesi ağırlayıp misafirperverlik yapıyoruz, bizim futbolcularımızın hepsi sinkaflı küfürler altında. Fenerbahçe'de yönetici arkadaşlar küfrediyor, ağır, şiddetli şekilde sinkaflı küfür ettiler" şeklinde konuştu.



