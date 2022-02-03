Futbol Antalyaspor dünya yıldızını Türkiye'ye getiriyor!

Antalyaspor dünya yıldızını Türkiye'ye getiriyor!

Futbol

Antalyaspor dünya yıldızını Türkiye'ye getiriyor!

Antalyaspor bir süredir forvet transferi için mesai harcıyordu. Nihayet arayışlar sonra erdi ve dünya yıldızı forvet Luiz Adriano ile anlaşıldı.

03 Şubat 2022, Perşembe 10:34 Son Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Dünya yıldızı golcü Luiz Adriano ile anlaşan Antalyaspor, oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor.

1.5 yıllık anlaşma sağlanan Brezilyalı forvet son olarak Palmeiras forması giymişti.

34 yaşındaki forvetin uçaktan fotoğrafını paylaşan Fabrizio Romano, "Brezilyalı forvet Luiz Adriano Antalyaspor'a imza atmak için şu an Brezilya'dan Türkiye'ye uçuyor. 2023'e kadar anlaşma tamam. Resmi açıklama yakında" mesajını yazdı.

Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.


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