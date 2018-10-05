Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidiyor. Son maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında mükemmel bir performans sergilemesine rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı kırmızılı kulüp, yenilgiyi telafi etmek için Antalyaspor karşısında galip gelmek istiyor. Öte yandan lige güzel bir başlangıç yapan Akdeniz ekibi ise kendi evinde güçlü rakibini devirmenin peşinde...

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Galatasaray maçı 6 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA'dan son dakika Galatasaray açıklaması!

Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play Komitesi ile 13 Haziran 2018 tarihinde 4 yıllık yeni bir anlaşma yapmıştı.

Bu sezonla birlikte 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'yi kapsayan anlaşma, UEFA Finansal Kontrol Kurulu tarafından incelendi.

Kurul, bugün UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre finansal fair-play komitesinden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etti.

Sarı Kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklamada haziran ayında varılan anlaşmanın içeriğiyle ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

* Şirketimiz, 2021/22 izleme periyodunda (2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları) UEFA başa baş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, 2017/18 sezonu için azami 50 Milyon Avro ve yapılandırma sezonlarını içeren 2018/19 sezonu için azami 20 Milyon Avro, 2019/20 sezonu için azami 10 Milyon Avro başa baş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz anlaşma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranında, futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, söz konusu sezonların her birinde anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma sona erecektir.

* Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2017/18 A listesinde yer alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir.

* Şirketimiz toplam 6 Milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup ilgili tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir.