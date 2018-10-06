Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'de liderliğini devam ettirmek isteğinde sahaya çıktı.

Oyunun 2. yarısında rakibine oranla çok ğüstün bir oyun oynayan Sarı Kırmızılı ekip aradığı golü 87. dakikada Ryan Donk ile buldu.

Alınan bu sonuçla Galatasay puanını 18'e yükseltti. Ligin bu sezonki flaş ekiplerinden Antalyaspor ise 13 puanda kaldı.

MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi.

87.DK: Galatasaray Donk'la golü buluyor

79.DK: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırıyor.

73.DK: Hakan Özmert'in ara pasıyla topla buluşan Souleymane Doukara'nın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

56.DK: Ceza sahası dışında topla buluşan Badou Ndiaye hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor. Ancak yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

45+2 Cüneyt Çakır VAR incelemesinden sonra Galatasaray lehine verdiği penaltı kararını iptal etti

40.DK: Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Sinan Gümüş, Diego Angelo'ya arkadan kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

32.DK: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında, Ondrej Celustka'nın kafayla arka direğe indirdiği topa hareketlenen Diego Angelo'nun sol ayağıyla topun gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

18.DK: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırıyor.

9.DK: Hızlı gelişen atakta Mariano'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Younes Belhanda son çizgiye inerek topu içeri çeviriyor. Pozisyonu iyi takip eden Garry Rodrigues'in altıpas önünde topun gelişine yaptığı vuruşta Ruud Boffin topa hakim olmayı başarıyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLDİ

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.



