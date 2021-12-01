Antalya Stadı’nda oynanan ve Mustafa Kürşet Filiz, Oğuz Kaan Çalışır ile Ferdi Karadoruk hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya ev sahibi takım Diogo Sousa- Naldo, Bahadır Öztürk, Emir Aydın, Floranus, Eren Albayrak, Erkan Eyibil, Mevlüt Han Ekelik, Hakan Özmert, Ghacha ve Gökdeniz Bayrakdar 11’i ile çıktı. Konuk takım Amed Sporif Faaliyetler ise sahada Bekir Sevgi- Hüseyin Güngör, Oğuz Çetinkaya, Ercan Çapar, Denis Taşkesen, Cerem Talha Dinçer, Kutay Yokuşlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Bünyamin Yürür, Okan Deniz ve Mervan Çelik ile yer aldı.

30'uncu dakikada Fraport TAV Antalyaspor’dan Eren Albayrak sarı kart gördü.

33’üncü dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Ghacha topla rakip ceza yayı üzerine kadar indi. Topu ceza alanı içindeki Floranus’a aktarmak istedi. Araya giren Cerem Talha Dinçer tehlikeyi uzaklaştırmak isterken top Gökdeniz Bayrakdar’a pas oldu. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

45+2’nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler mutlak golden oldu. Denis Taşkesen ceza alanı içinde topu Mervan Çelik’e aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu üstten auta attı.

İlk yarı evsahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile kapandı.

Fraport TAV Antalyaspor ikinci yarıya Erkan Eyibil, Emir Aydın ve Hakan Özmert’i çıkartarak yerine Güray Vural, Andrea Poli ve Amilton’u alarak başladı.

66’ncı dakikada konuk takımdan Mervan Çelik oyundan çıktı, yerine Mansur Çalar girdi.

69’uncu dakikada Bahadır Öztürk’ün uzun pasında sağ kanattan rakip ceza alanına giren Amilton topu kale önüne gönderdi. Gökdeniz Bayrakdar’ın pasıyla buluşan Ghacha, topu ağlara gönderdi: 2-0.

71’inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor’dan Mevlüthan Ekelik oyundan çıktı yerine Mustafa Erdilman girdi.

72’nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler’den Hüseyin Güngör oyundan çıktı, yerine Cenk kaplan girdi.

79’uncu dakikada konuk takımdan Cerem Talha Dinçer ile Denis Taşkesen çıktı, yerine Yunus Tarhan ve Çağatay Yılmaz oyuna girdi. Bu dakikada Yunus Tarhan sarı kart gördü.

80’inci dakikada Ghacha rakip ceza alanı içinde Kutay Yokuşlu tarafından düşürülünce hakem Mustafa Kürşat Filiz tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa Erdilman meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Bu dakikada golden önce rakibine sert giren Yunus Tarhan hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

81’inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor’dan Ghacha oyundan çıktı, yerine Ege Bilsel girdi.

85’inci dakikada ceza alanı içinde Amilton’un vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Gökdeniz Bayrakdar kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü attı: 4-0.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 4-0 kazandı ve ‘inci tura yükseldi.

Süleyman EKİN / ANTALYA(DHA)



