10. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Balkovec'in sert şutunda top, kaleci Boffin'in solundan ağlara gitti: 0-1. 14. dakikada Kudriashov'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Nuri Şahin'in şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ardından Amilton'un şutunda top auta çıktı. Bu pozisyonda VAR odasından gelen uyarıyla oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek, Nuri Şahin'in şutunda kaleci Viviano'dan önce Koray Altınay'ın altıpas üzerinde topa eliyle müdahale ettiğine karar vererek, penaltı noktasını işaret etti.

19. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-1.

37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Amilton'un ortasıyla oluşan tehlikeyi Fatih Karagümrük savunması uzaklaştırmak isterken, ceza sahası içinde topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

61. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Viviano, topu taca gönderdi.

67. dakikada Ndiaye'nin sol kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre Çolak'ın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Emre Çolak'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

71. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Amilton'un pas verdiği Eren Albayrak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Viviano'nun solundan arka direğe çarpıp ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA



