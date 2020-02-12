Sivasspor'la Antalyaspor'un karşılaşacağı maç öncesi şanssız bir olay yaşandı. Antalyaspor'u taşıyan uçak, Sivas'a inemedi. Mecburi olarak Kayseri'ye iniş yapan kafilenin karayoluyla Sivas'a gelmesi bekleniyor.

Yarın akşam 19:15'te oynanacak maçın ertelenme ihtimali de var.

Daha önce Çaykur Rizespor, hava şartlarından ötürü İzmir'e gidememiş Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelenmişti.

Avrupa'daki futbol maçlarına bu hafta hava muhalefeti damga vurdu. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ligde onlarca maç ertelenmek durumunda kaldı.