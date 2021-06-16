Futbol Antalyaspor'da Ferhat Kaplan ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Ferhat Kaplan ile yollar ayrıldı

Futbol

Antalyaspor'da Ferhat Kaplan ile yollar ayrıldı

Fraport TAV Antalyaspor, 5 yıldır kırmızı beyazlı takımda forma giyen kaleci Ferhat Kaplan ile yollarını ayırdı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 19:53 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Teşekkürler Ferhat Kaplan. Kulübümüzün formasını 5 sezondur başarıyla taşıyan Ferhat Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki taraf için hayırlı olmasını diler, Ferhat Kaplan'a bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar dileriz." 

Kaleci Ferhat Kaplan, Fraport TAV Antalyaspor formasıyla 70 maçta kaleyi korudu. Bu maçlarda kalesinde 93 gol gören Ferhat Kaplan, 19 karşılaşmada da müsabakayı gol yemeden tamamladı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA(DHA)

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