Antalyaspor'da 5 yıllık anlaşmaya varılan Nuri Şahin, ekibinin büyük kısmını oluşturdu.

Antalya'da yayın yapan Lider Gazete'nin haberine göre, Antalyaspor'un resmiyetteki teknik patronu Hollandalı Alfons Groenendijk olacak. Ekip içerisinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış Marcelo Lins Martin en dikkat çeken isim oldu. Performans Antrenörü Marcelo Lins Martin'in en dikkat çekici çıkışı Bayern Münih'te yaşandı. 5 sezon Alman ekibinin başarısı için ter döken Brezilyalı, 2013 yılında Jupp Heynckes yönetiminde kazanılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda görev aldı.

Antalyaspor'da daha önce görev yapan Murat Öztürk, Nuri Şahin ile birlikte yeniden Kırmızı-Beyazlılar için görev yapacak. Ersun Yanal ile Antalyaspor'a gelen ve sonrasında Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın ekibine dahil olan Murat Öztürk, Antalyaspor'da ikinci kez kaleci antrenörü olacak.

Nuri Şahin'in yardımcısı ise Hollandalı teknik adam Michael Lindeman olacak. Kariyerinde Tottenham, Hamburg, Ajax, Fulham ve Polonya Milli Takımı pek çok ekipte görev alan 57 yaşındaki teknik adam, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Wahda'da görev aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Michael Lindeman, hoş geldin Murat Öztürk. Yardımcı antrenörümüz Michael Lindeman ile kaleci antrenörümüz Murat Öztürk, kulübümüzde göreve başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.

Nuri Şahin futbolculuk da yapacak mı?

Antalyaspor cephesinden bu konuda yapılan açıklama şöyle. Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, "Nuri futbol sorumlusu olarak görev alacak. Sahada oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek" dedi.