Yeni sezona daha güçlü kadro oluşturmak için revizyon yapan Kırmızı-Beyazlılar’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Serdar Gürler ve Orgill ile anlaşan Nuri Şahin’le görüşmeleri sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, transferde stoper, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

Kadrosunda Celustka, Diego, Yekta Kurtuluş, Cissokho, Delvin N’Dinga, Salih Dursun, Chico ile yollarını ayıran Kırmızı-Beyazlılar, Gustavo Blanco’yu da gözden çıkardı. Gustavo Blanco’ya yönelik teklifleri değerlendiren Fraport TAV Antalyaspor yönetimi futbolcunun da anlaşması halinde başka takıma transferine onay verdi.

Nuri transferi hakkında bilgi veren teknik direktör Tamer Tuna, “Görüşmeler yaptık, ben de görüştüm Nuri’yle. Oldukça olumlu geçti ama imzalar atılmadan hiçbir şey bitmiyor. Şu an iyi yöndeyiz, umarım aramıza katılır. Orgill, Gökdeniz ve Serdar Gürler transferleri de bitti” açıklamasında bulundu.