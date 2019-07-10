Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcuları Osman Çelik ile karışılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Verdiği hizmetler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

6 MAÇTA GÖREV ALDI

Antalyaspor'un altyapısından yetişen Osman Çelik, daha önce Kardemir Karabükspor'a kiralanmış, iki yıl burada oynadıktan sonra 2018-2019 sezonu başında takıma dönmüştü.

Çelik, geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta görev yaptı.

AA