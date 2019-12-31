Antalyaspor'da yollar resmen ayrıldı

Antalyaspor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar resmen ayrıldı.

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Antalyaspor'da yollar resmen ayrıldı

Antalyaspor, teknik direktörü Stjepan Tomas ile yollarını resmen ayırdı. Ayrılık haberi kulüp tarafından resmen duyuruldu.

Antalyaspor, 16 Kasım ayında Bülent Korkmaz’ın yerine Başakşehir’in yardımcı antrenörü Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Antalyaspor, Stjepan Tomas yönetiminde 6 lig maçında 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alıp galibiyet yüzü görememişti. Stjepan Tomas’ın takımı, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor’u elemeyi başarmıştı.


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