Türkiye Antalya'ya gelen kadın her yerde aranıyor! Son mesajı ortaya çıktı

Antalya'ya gelen kadın her yerde aranıyor! Son mesajı ortaya çıktı

Türkiye

Antalya'ya gelen kadın her yerde aranıyor! Son mesajı ortaya çıktı

Son dakika haberine göre, Antalya'ya gelen ve en son Konyaaltı ilçesindeki Geyikbarı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turist her yerde aranıyor. 42 yaşındaki Yana Kryvosheia'nın ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 14:29 Son Güncelleme:
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Antalya'ya 1 Mayıs'ta tatile gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, 10 Mayıs'ta ülkesine dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.

Kryvosheia'nın Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığı belirlendi.

Kadından bu mesajdan sonra haber alınamadığının bildirilmesi üzerine 12 gün önce bölgede arama çalışması başlatıldı. 

İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve UMKE ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı. 

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının 22 kişilik dağcılık timi de bugün sarp kayalık arazide helikopter eşliğinde arama yaptı. Drone da kullanılan aramalarda iz takip köpeklerinden de faydalanılıyor.

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