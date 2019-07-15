Antalya’ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı arttı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, 14 Temmuz itibarıyla Antalya Havalimanı aracılığıyla 6 milyon 609 bin 172 kişi, Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla da 140 bin 579 kişi kente geldi.

SAYI 6 MİLYON 751'E ULAŞTI

Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından kente giriş yapan yolcu sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 6 milyon 749 bin 751 kişiye ulaştı.

Öte yandan, 14 Temmuz’da havalimanları aracılığıyla gelen 96 bin 191 kişiyle günlük yolcu rekoru kırıldı.

AA