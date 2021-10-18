Ekonomi Antalya'ya turist akını! 8 milyonu aştı

Antalya'ya turist akını! 8 milyonu aştı

Ekonomi

Antalya'ya turist akını! 8 milyonu aştı

Antalya'yı bu yıl ziyaret eden turist sayısının 8 milyon 38 bin 761 kişiye ulaştığı bildirildi.

18 Ekim 2021, Pazartesi 18:41 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre şehri ziyaret eden turist sayısındaki artışın devam ettiği belirtildi.

Ekim ayının 17 gününde tatil için kenti tercih eden turist sayısının 1 milyonu geçtiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl 1 Ocak-17 Ekim döneminde 3 milyon 70 bin 854 turistin geldiği Antalya'yı, bu yıl aynı dönemde 8 milyon 38 bin 761 kişi ziyaret etti. Açıklanan verilere göre ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 oranında arttı."

Açıklamada, ekim ayının 17 günlük bölümünde kenti ziyaret eden konuk sayısının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 105 yükseldiği ifade edildi.

AA

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