Türkiye Antalya'yı sağanak vurdu! Metrekareye 243 kg yağış düştü

Antalya'yı sağanak vurdu! Metrekareye 243 kg yağış düştü

Türkiye

Antalya'yı sağanak vurdu! Metrekareye 243 kg yağış düştü

Antalya'da meydana gelen yağışlar sonrasında son 24 saatte metrekareye en fazla Kemer ilçesine bağlı Ovacık bölgesinde 243,5 kg yağışın düştüğü bildirildi.

30 Aralık 2021, Perşembe 20:06 Son Güncelleme:
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Antalya Valiliği'nden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yağışlar sonrasında saat 18.00 itibariyle son 24 saatte metrekareye en fazla Kemer Ovacık bölgesinde 243,5 kg yağış düşmüş olup diğer bölgelere düşen yağış miktarı; Konyaaltı 185,6 kg, Döşemealtı 184,4 kg, Kepez 152,5 kg, Döşemealtı /Karain 131,7 kg, Muratpaşa 136,7 kg, Kemer 120 kg, Kumluca/Akdağ 123 kg, Kumluca 89,4 kg, Finike 74,5 kg." denildi.

Açıklamanın devamında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik bilgilere göre, bölgemizde devam edecek kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve yarın öğlen saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca 30.12.2021 saat 06.00 ile 17.25 arasında 112 Acil Çağrı Merkezi müdürlüğümüze; otel su baskını 3 adet, okul su baskını 4 adet, iş yeri su baskını 14 adet, konut su baskını 29 adet, karayoluna kaya düşmesi 4 adet, araçta mahsur kalma 2 adet, yolda mahsur kalma 3 adet, ağaç devrilmesi 2 adet, yıldırım düşmesi 2 adet, elektrik direği devrilmesi 1 adet olmak üzere toplam 64 adet çağrı gelmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ANTALYA (İHA)

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