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Antep fıstıklı kurabiye tarifi

Antep fıstıklı kurabiye malzemeleri

- 95 gr tereyağı

- 65 gr toz antep fıstığı (yarım su bardağı)

- 65 gr toz şeker (yarım su bardağı)

- 140 gr un ( 1 su bardağı + 1 çay bardağı )

- 1 adet yumurtanın akı

Antep fıstıklı kurabiye yapılışı

Karıştırma kabına 1 su bardağı un, toz şeker, toz Antep fıstığı ve soğuk tereyağını ekleyip kum gibi oluncaya kadar yoğurun. 1 yumurta akı ve 1 çay bardağı unu ekleyerek hamuru toparlayın. Antep fıstıklı kurabiye hamurundan 20 eşit parça koparın. Her parçayı elinizle yuvarlayın ve 2 cm aralıklarla yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Tırtıklı bir bıçak yardımıyla üstüne çizgiler atın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin. Soğuduğunda servis edin.