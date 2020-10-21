Çay saati lezzeti: Antep fıstıklı ve kuş üzümlü kurabiye tarifi

Misafirlerinizin tadına haydan kalacağı Antep fıstıklı ve kuş üzümlü kurabiye tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için antep fıstıklı ve kuş üzümlü kurabiye tarifi arıyor ya da Antep fıstıklı ve kuş üzümlü kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Antep fıstıklı ve kuş üzümlü kurabiye yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Antep fıstıklı ve kuş üzümlü kurabiye tarifi

Antep fıstıklı ve kuş üzümlü kurabiye malzemeleri

5 çorba kaşığı toz Antep fıstığı

2 çorba kaşığı file Antep fıstığı

5 çorba kaşığı kuş üzümü

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

4 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üzerine: File antepfıstığı

Antep fıstıklı ve kuş üzümlü kurabiye yapılışı

Kuş üzümünü 10 dakika ılık suda bekletip süzün. Tereyağı ve pudra şekerini mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurta ve sütü ekleyip yeniden çırpın. Toz Antep fıstığını, kıyılmış Antep fıstığını ve kuşüzümünü katın. Un, vanilya ve kabartma tozunu birlikte eleyin ve karışıma ekleyip elinizle yoğurun. Hamuru 6 bezeye ayırın ve her bezeyi baş parmaktan biraz kalın olacak şeritler halinde yuvarlayın. Şeritlerin üzerine hafifçe bastırın ve kıyılmış Antep fıstığı serpip, 3 parmak genişliğinde kesin. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15-20 dakika pişirin.



