Yemek Antep Kahkesi Tarifi ve Yapılışı - En güzel Antep Kahkesi nasıl yapılır?

Antep Kahkesi Tarifi ve Yapılışı - En güzel Antep Kahkesi nasıl yapılır?

Yemek

Antep Kahkesi Tarifi ve Yapılışı - En güzel Antep Kahkesi nasıl yapılır?

Antep yöresine ait tatlılardan birisi olan Antep Kahkesi tarifi ve yapılışı bir diğer adıyla Köy Kahkesi olarak da biliniyor. Peki, en güzel Antep kahkesi nasıl yapılır? 1900'l yıllardan bu yana sevilerek yenen ve tadına doyum olmayan Antep Kahkesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

23 Şubat 2022, Çarşamba 12:36 Son Güncelleme:
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Antep'in sevilen tatlı çeşitlerinden olan Antep Kahkesi tarifi nohut mayası kullanılarak özel şekilde üretilen bir kurabiye çeşididir. Peki, en güzel Antep kahkesi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Antep Kahkesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ANTEP KAHKESİ TARİFİ

Antep kahkesi malzemeler

  • 1/2 bardak süt
  • 1/2 bardak zeytinyağı
  • 1/2 bardak şeker
  • 1 yumurta( Sarisi isteğe göre yüzüne sürülür veya hiç yumurta koymayabilirsiniz)
  • 2 kaşık kadar irmik
  • 1/2 paket kabartma tozu
  • 3 kaşık susam
  • 1 tatlı kasığı çörekotu
  • 3 kaşık anason
  • Aldığı kadar un

ANTEP KAHKESİ YAPILIŞI

  • Bütün malzemeler karıştırılıp güzel bir hamur yapılır.
  • Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp şekil verilir.
  • 175° de iyice pişirilir.
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