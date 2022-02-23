Antep'in sevilen tatlı çeşitlerinden olan Antep Kahkesi tarifi nohut mayası kullanılarak özel şekilde üretilen bir kurabiye çeşididir. Peki, en güzel Antep kahkesi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Antep Kahkesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ANTEP KAHKESİ TARİFİ

Antep kahkesi malzemeler

1/2 bardak süt

1/2 bardak zeytinyağı

1/2 bardak şeker

1 yumurta( Sarisi isteğe göre yüzüne sürülür veya hiç yumurta koymayabilirsiniz)

2 kaşık kadar irmik

1/2 paket kabartma tozu

3 kaşık susam

1 tatlı kasığı çörekotu

3 kaşık anason

Aldığı kadar un

ANTEP KAHKESİ YAPILIŞI

Bütün malzemeler karıştırılıp güzel bir hamur yapılır.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp şekil verilir.

175° de iyice pişirilir.



