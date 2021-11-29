Antep usulü patates nasıl yapılır? Antep usulü patates tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Antep yöresine ait enfes lezzetlerden birisi de Antep usulü patates tarifi. Peki, Antep usulü patates nasıl yapılır? Bol yoğurtla yapabileceğiniz Antep usulu patates tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
29 Kasım 2021, Pazartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız Antep usulü patates tarifi, evde yapabileceğiniz şahane lezzetlerden biri. Peki, Antep usulü patates nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Antep usulü patates tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ANTEP USULÜ PATATES TARİFİ
Antep usulü patates malzemeler
- 500 gram az yağlı parça et
- 1 su bardağı nohut
- 1 kg. patates
- 3 su bardağı süzülmüş yoğurt
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı tuz
- Yağ
- Haspir
ANTEP USULÜ PATATES YAPILIŞI
Doğranmış etler akşamdan ıslanmış nohutla birlikte tuz ve su konarak iyice haşlanır. Daha önceden küp şeklinde doğranmış patatesler ilave edilerek patatesler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. Diğer tarafta yoğurdun içine yumurta ve un ilave edilip iyice çırpılır. Sürekli karıştırılarak bir taşım kaynatılır. Daha sonra et, nohut, patatesin içine katılarak 1-2 taşım kaynatılıp ocaktan alınır. Üzerine ısıtılan yağ ve haspir dökülür.