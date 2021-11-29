Tadına doyamayacağınız Antep usulü patates tarifi, evde yapabileceğiniz şahane lezzetlerden biri. Peki, Antep usulü patates nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Antep usulü patates tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ANTEP USULÜ PATATES TARİFİ

Antep usulü patates malzemeler

500 gram az yağlı parça et

1 su bardağı nohut

1 kg. patates

3 su bardağı süzülmüş yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Yağ

Haspir

ANTEP USULÜ PATATES YAPILIŞI

Doğranmış etler akşamdan ıslanmış nohutla birlikte tuz ve su konarak iyice haşlanır. Daha önceden küp şeklinde doğranmış patatesler ilave edilerek patatesler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. Diğer tarafta yoğurdun içine yumurta ve un ilave edilip iyice çırpılır. Sürekli karıştırılarak bir taşım kaynatılır. Daha sonra et, nohut, patatesin içine katılarak 1-2 taşım kaynatılıp ocaktan alınır. Üzerine ısıtılan yağ ve haspir dökülür.



