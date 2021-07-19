Bilim & Teknoloji Anthony Bourdain'ın sesi yapay zeka ile yeniden yaratıldı

Anthony Bourdain'ın sesi yapay zeka ile yeniden yaratıldı

Bilim & Teknoloji

Anthony Bourdain'ın sesi yapay zeka ile yeniden yaratıldı

Anthony Bourdain'in sesi, kendi hayatıyla ilgili olan Roadrunner adlı belgeselde kullanılmak üzere yapay zeka ile yeniden yaratıldı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain belgeselde ünlü aşçı kendisini anlatacak. Roadrunner yönetmeni Morgan Neville'in belgesel ekibi Bourdain'in saatlerce süren ses kayıtlarını kullandı. Ancak ekip bazı anlarda ihtiyaç duydukları ses kayıtlarına sahip değildi. Bu noktada yapay zekaya başvurdular.

Neville'e Bourdain'ın kendi mailini okuduğu sesi nereden buldukları sorulduğunda, o noktada Neville öyle bir şeyin var olmadığını belirtti. Sonuç olarak ekip dört yazılım şirketine Bourdain'in sesini yapay zeka kullanarak yeniden yaratmak için ulaşmış.

Neville konu hakkında, "Eğer filmi izlerseniz, muhtemelen başka hangi kısımların yapay zeka tarafından yapıldığını bilemeyeceksiniz. Gelecekte bununla ilgili bir belgesel etiği panelimiz olacak" dedi.


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