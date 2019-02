Anthony Joshua Jarrel Miller maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Anthony Joshua Jarrel Miller maçı ne zaman? İki ismin maç öncesi basın toplantısı düzenlemesinin ardından bu soru gündem oldu. Basın toplantısında Jarrel Miller'ın Anthony Joshua'yı sert bir şekilde itmesi güne damga vurdu. Şimdi bokseverler maçın bir an evvel başlamasını bekliyor.

ANTHONY JOSHUA JARREL MILLER MAÇI NE ZAMAN?

Anthony Joshua Jarrel Miller maçı 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Mücadele New York Madison Square Garden'da gerçekleşecek. Müsabakanın Türkiye saati ile sabah oynanması bekleniyor.

ANTHONY JOSHUA KİMDİR?

Anthony Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde İngiltere'nin Watford şehrinde doğdu. Annesi Nijeryalı, babası İrlanda asıllı bir İngiliz'dir. Çocukluğunun bir kısmı Nijerya'da geçti. Kings Langley Ortaokulu'ndan öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında futbol ve atletizmde öne çıktı.

2007 yılında 18 yaşındayken kuzeni olan ünlü boksör Ben Lleyemi'nin tavsiyesiyle boksa başladı. 2009 ve 2010 yıllarında Haringey Box Cup'ı kazandı.

Joshua, 2010'da ABA Şampiyonasını kazandıktan sonra profesyonelliğe geçmesi için gelen 50.000 Pound'u reddederek ''50.000 Pound'u reddetmek kolaydı, sporu para karşılığında yapmıyorum, madalya kazanmak istiyorum.'' dedi. Aynı turnuvayı ertesi yıl da kazandı. Bu başarısıyla Büyük Britanya (GB) Boks ekibinde yer aldı. Daha sonra aynı yıl GB Amatör Boks Şampiyonasında şampiyon oldu. 2011 yılında Dünya Amatör Boks Şampiyonasında finalde kaybetse de olimpiyat oyunlarına girmeyi garantiledi. Ekim 2011'de Büyük Britanya Boxing Writers Kulübü tarafından ''Yılın Amatör Boksörü'' seçildi. Joshua'nın amatörlük istatiği 40-3'tür.

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olan Joshua, 2013 yılında profesyonel boksa geçti. 2016'da Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 19 maçın tamamını kazanan Joshua, rakiplerinin hepsini nakavtla yendi.

JARREL MILLER KİMDİR?

Jarrell Miller (15 Temmuz 1988'de doğumlu), Amerikalı profesyonel boksör ve eski kickbokscudur. Agresif tarzıyla tanınan Miller, dövüş sporlarına sokaklarda kendini savunmak için Muay Thai öğrenerek başladı. 2007'de WCL'de dövüşürken öne çıktı ve aynı yıl New York Golden Gloves turnuvasında finale çıktı. 2012'de K-1'de dövüşmeye başladı. Kickboks kariyerinde iki yenilgi (21 galibiyet, 2 kayıp) aldı, boksda ise hiç yenilmedi (19 galibiyet, 1 beraberlik) Latin Amerika kökenli Miller Brooklyn, New York'ta doğdu ve büyüdü. Muay Thai'ye 14 ve boksa 16 yaşında başlayan Miller, ilk profesyonel boks başlangıcını 18 Temmuz 2009'da New York'ta 21 yaşında yaptı. Rakibi, 36 yaşında deneyimli Darius Whitson'du. Miller rakibi Darius Whitson'un başını yaraladı ve doktor kararıyla galibiyet elde etti.

Koca Bebek lakaplı Miller, son maçında 2.02’lik Polonyalı dev Mariusz Wach’ı baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadelenin 9. raundunda teknik nakavtla mağlup etmeyi başardı.