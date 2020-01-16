Anthony Joshua-Pulev maçı için İstanbul sürprizi

WBA, WBO ve IBF kemelerinin sahibi Büyük Britanyalı boksör Anthnoy Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçı İstanbul'da yapılabilir. Anthnoy Josua, 8 Aralık 2019'da Andy Ruiz Junior ile yaptığı Dünya Ağır Sıklet Boks Unvan maçının ardından bir kez daha ringe çıkmaya hazırlanıyor. İkilinin ilk müsabakasında Andy Ruiz galip gelen taraf olmuştu. Ancak Anthnoy Joshua, geçtiğimiz Aralık ayında oynanan maçta Ruiz'i 12 raund sonunda puanla mağlup etmiş ve WBA, WBO ve IBF kemelerini geri almıştı.

Adaylar arasında İstanbul Vodafone Park da yer alıyor

Londra’da bulunan ve Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur’un iç saha maçlarını oynadığı Hotspur Stadyumu ile birlikte adaylar arasında İstanbul Vodafone Park da bulunuyor. Mücadelenin oynanacağı yer için son aday ise Suudi Arabistan.

Pulev’in menajeri Gotzev İstanbul’a geldi

Bulgar boksör Kubrat Pulev’in menajeri Ivaylo Gotzev de dün İstanbul’a gelerek Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi. Gotzev, stat yetkilileri ile de kiralama konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin 31 Ocak’a kadar devam edeceği, sonrasında ise maçın oynanacağı şehrin hakkında son kararın verileceği öğrenildi.

İSTANBUL (DHA)